Trabzonspor, ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Rakibimizin özellikle iç sahada iştahlı arzulu oynayan, bununla ilgili sonuçlar bir takım. Tamamen direkt oyunu da oynayabilen, birçok özellikle geçiş takımına sahip, zaman zaman topu aldıklarında seti de oynayabilen bir takım. Biz oyuna özellikle hem karşılamada hem opsiyonlarda neler yapacağımızla ilgili çalışmıştık ve istediğimiz gibi başladı ve golü bulup öne geçtik. İlk yarı itibariyle böyle maçlarda rakibin direncini kırabilmek için özellikle kenarlarda buluşmalar önemli ve bunun yaptık. 2 direkt, 3 tane de net kaçırdık. İlk yarı itibariyle belki maçı tamamen cebimize alabilirdik. Rakibin tek kenar ortası gol oldu ve devreye 1-1 girdik. İkinci yarı itibariyle bazı gerginlikler oluyor ama biz oyunun içinde kaldığımız sürece Trabzonspor ismi ve kadro kalitesi oyunu çevirmeye çok müsaitti. Onun için penaltıdan gelen bir gol ve sonrasında kaçırdıklarımız var. Rakibin o bölümden sonra riskleri alarak direkt oyunlarla ve kenar ortalarla üzerimize gelmesinin büyük bir bölümünü karşıladık. İkinci toplar zaman zaman düştü. Oyunun içinde oyun ve oyuncu formasyonunda değişiklikler yaptık. Buna da giren öğrenciler olumlu tepkiler verdiler” ifadelerini kullandı.
İyi yolda olduklarını kaydeden Avcı, “Bir seneye yakındır bu takımın başındayım. Duygusu ve ruhu çok güzel. İyi bir yoldayız. Taraftarımız bize hem içerde destek hem de burada enerjisini vermeye devam etsin. Biz iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz. 8 maç, ikinci milli takım arası. 5 deplasman oynadık. 5 galibiyet 3 beraberlik var. Oyun kalitemiz devam ediyor. Onun için desteğe devam etsinler. İyi yoldayız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kayserispor iyi bir takım. Onlara çıktıkları yolda başarılar diliyorum” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!