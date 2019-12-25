Abdullah Avcı 11'ini belirledi

Beşiktaş, ilk yarının son maçında karşılaşacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının taktik çalışmalarına başladı.

TRT Spor'un haberine göre; sakatlıklarından dolayı Dorukhan ve Douglas'tan uzun süredir faydalanamayan Teknik direktör Abdullah Avcı, derbide sakatlanan Burak Yılmaz'ı da bu karşılaşmada kullanamayacak.

Cezalı Lens de başkent ekibine karşı forma giyemeyecek. Kaleyi Loris Karius'a emanet edecek olan deneyimli teknik adam, defansın sağında Gökhan Gönül'ü görevlendirecek. Rebecho'nun performansından memnun olmayan Avcı, Caner Erkin'i sol beke çekmeyi planlıyor.

Savunmanın ortasında ise sakatlığı geçen Victor Ruiz ile Vida'nın oynaması bekleniyor. Orta sahada Atiba - Elneny ikilisini bozmayı düşünmeyen Abdullah Avcı; N'Koudou'ya solda, Diaby'e ise sağ kanatta görev vermeyi düşünüyor.

On numara mevkisinde Adem Ljajic forma giyecek. Burak Yılmaz'ın yokluğunda siyah beyazlıların gol umudu ise Umut Nayir olacak.