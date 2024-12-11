Abdülkerim oynamak istiyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yle karşılaşacak Galatasaray'da sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı oynamak istediğini Okan Buruk'a iletti
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Hem Süper Lig hem Avrupa Ligi’nde namağlup olan sarı-kırmızılılar sıkışık virajda Malmö’ye konuk olacak.
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Sakatlık ve eksik listesi bir hayli kabarık olan sarı-kırmızılılara iki kötü haber de Sivas deplasmanında geldi.
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Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen sakatlanırken iki futbolcu da Malmö karşısında forma giyemeyecek.
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Savunma hattında epeyi eksiği bulunan Okan Buruk dörtlü savunma kurgusuna dönerken Malmö maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı sevinci yaşanıyor.
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Eyüpspor karşısında bileğini burkan ve kemik ödemi oluşan tecrübeli stoper dün sahaya indi.
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Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte yer alan Abdülkerim’in ağrıları henüz bitmiş değil.
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Ağrılara rağmen forma giyebileceğini Okan Buruk’a ileten 30 yaşındaki savunmacı Malmö’de takım arkadaşlarını yalnız bırakmayacak.
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Abdülkerim’in sakatlanması durumunda daha uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini düşünen Okan Buruk ise son durumuna bugün ve yarın bakacak.
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10 Kasım’daki Samsunspor müsabakasında sakatlanan Ismail Jakobs da henüz hazır değil.
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Sakatlığa yatkın bir vücudu olan Senegalli futbolcu yüzde 100’üne ulaşmadan oynatılmak istenmiyor.
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Galatasaray kariyerinde şimdiden 40 güne yakın süreyi sakat geçiren Jakobs’un Malmö maçı kadrosunda yer alması ancak kulübede oturması bekleniyor.