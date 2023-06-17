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Abdülkerim Bardakcı: Puan farkını açacağız

A Milli Takım ile ilk maçına Letonya karşısında çıkan ve golle buluşan Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu

Giriş: 17.06.2023 - 00:28 | Güncelleme: ABONE OL
Abdülkerim Bardakcı: Puan farkını açacağız
HABERTURK.COM

Milli takımın ilk golünü atan Abdülkerim Bardakcı, Letonya galibiyeti sonrası konuştu.

Abdülkerim Bardakcı yaptığı açıklamada, "Bu golün aynısını bir idmanda Merih ile atmıştık. İlk maçımda gol attım, çok mutlu ve gururluyum. Hep uzun oynamaya çalıştılar. Önemli olan galip gelmemizdi. Buraya 2'de 2 için geldik, puan farkını açacağız inşallah." dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Merih ile maçtan önce çok konuştuk. Benim de ilk maçım tabii... Kardeşim sağ olsun bana çok yardımcı oldu, asistini de yaptı." ifadelerini kullandı.

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