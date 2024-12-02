Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da moralleri bozdu

Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında Eyüpspor’u konuk etti.

Sarı-kırmızılıların milli stoperi Abdülkerim Bardakcı 37. dakikada sakatlandı ve bir süre tedavi gördü.

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Birkaç dakika daha kendini deneyen tecrübeli stoper daha sonra değişiklik istedi ve sahadan da sedyeyle çıkarıldı.

Ayak bileği burkulan Abdülkerim’in aynı zamanda aşil tendonunda ağrı hissettiği de öğrenildi.

Stattan koltuk değnekleriyle ayrılan başarılı savunmacının MR’ı çekilecek.

Sarı-kırmızılıların diğer bir stoperi Kaan Ayhan da Bodrum FK müsabakasında sakatlanmıştı.

Victor Nelsson’un oynadığı maçlarda gösterdiği performans gözden düşmesine neden oldu.

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AZ müsabakasında kötü bir 45 dakika geçiren Danimarkalı formayı Metehan’a kaptırmıştı.

Eyüpspor maçında da Abdülkerim Bardakcı’nın yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu ve sol stoperde görev yaptı.

SAVUNMA KURGUSUNDA DEĞİŞİKLİĞE GİDEBİLİR Üç stoperli kurguyla sahaya çıkan Galatasaray’da Okan Buruk elindeki stoper sayısının azalması nedeniyle kurguda değişime gidebilir. Diğer yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da müsabaka sonunda TFF’ye sitemde bulundu. UEFA’nın 72 saatlik dinlenme kuralına vurgu yapan Buruk “Avrupa kupalarındaki mücadelemizden dolayı en azından bir gün daha dinlenebilirdik. Bugün 2-3 oyuncumu daha kaybedebilirdim. Sakatlık riskine girdik. Hafta içi maç yok” ifadelerini kullandı. Galatasaray daha önce Eyüpspor karşılaşmasının Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi pazartesi günü oynanması için talepte bulunmuştu. TFF bu başvuruyu ”Aynı şehirde ikiden fazla maçın oynatılmasının sakıncalı görülmesi” nedeniyle reddetmişti.