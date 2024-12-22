Abdülkerim Bardakçı "dalya" dedi
Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Kayserispor maçıyla birlikte Sarı Kırmızılı formayla 100. maçına çıktı. 30 yaşındaki futbolcu "dalya" dedi. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'da, savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, önemli bir anı yaşadı. Mücadeleye 11'de başlayan Bardakcı, sarı-kırmızılılarla 'dalya' heyecanı yaşadı.
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30 yaşındaki futbolcu, 25 Temmuz 2022 tarihinde Konyaspor'dan 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.
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Cimbom'daki 3. sezonunu geçiren Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılılardaki 100. resmi maçına çıktı. Başarılı defans oyuncusu, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 ve TFF Süper Kupa'da da 2 kez forma giydi.
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RAKİP FİLELERİ 10 KEZ HAVALANDIRDI
Abdülkerim Bardakcı savunmada gösterdiği başarılı performansının yanında hücumda da attığı gollerle takımına önemli katkıda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde bugüne kadar 10 kez gol sevinci yaşadı. Bardakcı, bu gollerin 9'unu Süper Lig'de, 2'sini Avrupa kupalarında ve 1'ini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.
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3 KUPA KAZANDI
Galatasaray defansının değişilmez isimlerinden olan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılılarda 3 kupa kazandı. Süper Lig'de 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Bardakcı ayrıca 2022-2023 sezonunda da Turkcell Süper Kupa'yı kaldırdı.
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