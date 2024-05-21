Abdulkadir Uraloğlu: Havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda değişiklikler yapmayı planladıklarını belirterek, "Kanun taslağına göre, havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu, uçağa kabul edilmeyecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının muhtelif konularına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduklarını kaydetti. Uraloğlu, taslağa göre, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle havalimanı girişinde tüm yolcuların cihazla aranacağını vurgulayarak, "Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu, uçağa kabul edilmeyecek. Yine yapılan düzenlemeyle havacılık güvenliği ile sınırlı olmak üzere özel güvenlik personeli genel kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabilecek" dedi.

HAKİM DAVA AÇMIŞTI Sabiha Gökçen Havalimanı’nda güvenlik noktasında üstü aranan hâkim Aykut Resuloğlu’nun “Hâkimler aranmamalı” diyerek açtığı davada Danıştay 10. Dairesi, x-ray ve elle arama yapılamaz kararı vermişti. Daire, "Hakim ve savcıların aranması" konulu genel yazısında hukuka uygunluk bulunmadığını, dava konusu düzenleyici işlemin yalnızca "hakimler" yönünden iptaline karar vermişti.