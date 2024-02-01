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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Abdülkadir Ömür, Hull City'de! İşte bonservis bedeli... - Futbol Haberleri

        Abdülkadir Ömür, Hull City'de! İşte bonservis bedeli...

        Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Hull City'e transferini KAP'a bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 18:40 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:42
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        Abdülkadir Ömür resmen Hull City'de!
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        Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Hull City'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City'nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, Kulübümüze, 2.500.000.-EUR daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı Kulübümüze ait olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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