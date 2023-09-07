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        Haberler Magazin Abdulkadir Ceylan Ede'ye veda - Magazin haberleri

        Abdulkadir Ceylan Ede'ye veda

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla bindikleri kayıktan yüzmek için Sapanca Gölü'ne atlayıp, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, Eskişehir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 07:48 Güncelleme: 07.09.2023 - 07:48
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          Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, kayıkla Sapanca Gölü'ne açılan üç arkadaştan Abdulkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı. Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı.

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          Aralarında 'Aynalı Tahir', 'Pusat', 'Acı Hayat' gibi birçok televizyon dizisinin yönetmenliğini yapan Abdulkadir Ceylan Ede'nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

        • 3

          Abdulkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        • 4

          Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdulkadir Ceylan Ede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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          SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

          Abdulkadir Ceylan Ede'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sakarya'dan akrabalarınca alınarak memleketi Eskişehir'e getirildi. Ede için Üniversite Evleri Mescidi'nde cenaze namazı kılındı.

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          Abdulkadir Ceylan Ede, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Eskişehir Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

          Fotoğraflar: DHA

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