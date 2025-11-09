Habertürk
        Abdülhamid Han sondaj gemisi, Karadeniz görevinde 1 yılını tamamladı - Enerji Haberleri

        Abdülhamid Han sondaj gemisi, Karadeniz görevinde 1 yılını tamamladı

        Türkiye'nin denizlerdeki hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerine hız vermek amacıyla enerji filosuna kattığı yedinci nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han sondaj gemisi, Karadeniz'deki görevinde 1 yılı geride bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 16:23 Güncelleme: 09.11.2025 - 16:23
        Karadeniz görevinde 1 yılını tamamladı
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han sondaj gemisi, 2022'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine dahil edildi.

        7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alan Abdülhamid Han, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme kapasitesine ve 12 bin 120 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olma özelliği taşıyor. Uzunluğu 238 metre, genişliği 42 metre olan gemi, teknik özellikleriyle ve donanımlarıyla dikkati çekiyor.

        İlk görev yeri Akdeniz olan Abdülhamid Han, bu bölgedeki ilk sondajını 10 Ağustos 2022'de Yörükler-1 kuyusunda yaptı. Gemi, Akdeniz'de ayrıca Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sondaj faaliyetleri yürüttü.

        Bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere Karadeniz'e geçen gemi, Karadeniz'deki ilk sondajını ise 9 Kasım 2024'te Amasra-4 kuyusunda gerçekleştirdi. Aradan geçen 1 yılda Abdülhamid Han, Amasra-4 kuyusunun yanı sıra Karadeniz'de Türkali-19, Türkali-23, Türkali-27, Türkali-28 ve Göktepe-3 kuyularında sondaj faaliyetlerini tamamladı. Abdülhamid Han, halihazırda Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına devam ediyor.

        Açıklamada, Abdülhamid Han'ın, Karadeniz'deki görev süresi boyunca önemli bir doğal gaz keşfine imza attığı belirtilerek, "Göktepe-3 kuyusunda bu yıl 27 Mart'ta çalışmaya başlayan Abdülhamid Han, 17 Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptı. Bu miktar ile Türkiye'deki konutların doğal gaz ihtiyacının yaklaşık 3,5 yıl boyunca karşılanabildiği, söz konusu doğal gaz keşfinin ekonomik değerinin ise 30 milyar dolar olduğu hesaplanıyor." ifadeleri kullanıldı.

        Envanterine kattığı iki yeni gemi ile sondaj gemisi sayısını 6'ya çıkaran Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülkesi konumuna geldi. Enerji filosunda bulunan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, halihazırda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapıyor.

        Milli enerji filosuna yeni eklenen 5'inci ve 6'ncı sondaj gemilerinden birinin Karadeniz'deki, diğerinin de Akdeniz'deki operasyonlarda kullanılması planlanıyor. Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeni görevine Filyos'ta hazırlanırken Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi de Karadeniz'de kullanılıyor. Türkiye'nin enerji filosunda derin deniz sondaj ve sismik araştırma gemilerinin yanı sıra 11 destek gemisi, bir inşaat gemisi ve 1 de yüzer üretim platformu bulunuyor.

