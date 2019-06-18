18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilen ve askeri darbeyle görevinden alınan ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, darbe yönetimi tarafından yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi'nin vefat haberinin ardından en fazla merak edilen isimlerden biri 2013 yılında darbeyi gerçekleştiren ve günümüzde Mısır Cumhurbaşkanı olan Abdülfettah es-Sisi oldu.
Peki, General Sisi olarak da bilinen Abdülfettah es-Sisi kimdir? Sisi ne zaman Mısır Cumhurbaşkanı oldu? İşte ayrıntılar...
ABDÜLFETTAH ES-SİSİ'NİN HAYATI
Abdülfettah es-Sisi, 19 Kasım 1954 tarihinde Kahire doğdu. 1977'de Mısır Harp Okulundan mezun oldu. 12 Ağustos 2012'de Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Tantavi yerine Sisi'yi getirme kararını aldı. Sisi, ayrıca Mısır Bakanlar Kurulunda "Savunma Bakanı" görevini de üstlendi.
12 Ağustos 2012'de Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı oldu.
2013 MISIR DARBESİ
1 Temmuz 2013'te Mısır ordusu, demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ülkedeki siyasal krizi 48 saat içinde çözmesi için süre verdi. Verilen sürede krizin çözülmediğini öne süren Mısır ordusu, halk oylamasıyla seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ve hükumetini 3 Temmuz 2013'te darbeyle devirerek anayasayı askıya aldı. Ordu meşru Cumhurbaşkanı Mursi'nin yerine Adli Mansur'u geçici cumhurbaşkanı olarak atadı. Şiddete teşvik etmek ve toplumun huzurunu bozmak suçlarından yargılanan birçok Müslüman Kardeşler üyesinin de tutuklanması emredildi.
Darbenin lideri konumundaki Genelkurmay Başkanı Sisi, televizyonda cumhurbaşkanının "Mısır halkının taleplerini karşılamayı beceremediğini" duyurdu ve anayasanın askıya alındığını bildirdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİ
Sisi, 27 Ocak 2014'te mareşalliğe yükseltildi. 26 Mart 2014'te Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi'nin başkanlık ve Mısır Savunma Bakanlığı görevlerinden istifa ederek cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. 26 Mart 2014 tarihinde ordudan istifa etti. 26, 27 ve 28 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleşen ve katılımın %40 olduğu seçimlerde %97 oy alarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı.
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