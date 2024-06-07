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İstanbul Fatih'teki Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Sokak'ta, dün otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki Durmaz (44), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Durmaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdulbaki Durmaz, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI TAKSİYLE KAÇMIŞ Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısının olay yerinden kaçtıktan sonra bir taksiye bindiğini belirledi.

TAKSİCİ POLİSİN TELEFONUNU AÇMADI Ekipler, plaka bilgisinden ulaştıkları taksi şoförü Fesih G.'yi (24) telefonla arayarak, şüpheliyi nereye bıraktığını sordu. Polise, katil zanlısını yakın bir yere bıraktığını söyleyen Fesih G., daha sonraki aramalara cevap vermedi.

KATİL, TAKSİCİNİN AĞABEYİ ÇIKTI Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, katil zanlısının, taksi şoförü Fesih G.'nin ağabeyi Adem G. (28) olduğunu tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN BABASI GEÇEN YIL ÖLDÜRÜLMÜŞ İHA'da yer alan habere göre ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda Fesih G. ile Adem G.'nin babaları Abdurrahman G.'nin (57), 2023'te Batman'da, Abdulbaki Durmaz'ın mensubu olduğu aşiret tarafından öldürüldüğünü, iki aşiret arasında kan davası bulunduğunu belirledi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI Cinayetin bu nedenle işlendiğini değerlendiren polis ekiplerinin operasyonuyla, şüphelilerden Adem G., yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı adliyeye sevk edildi. Fesih G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Silahlı saldırıya uğrayan 44 yaşındaki Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz. Bu arada, silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin tabancayla ateş açıp kaçtığı, öğretmenin de kontrolünü kaybettiği aracıyla başka bir araca çarptığı anlar yer aldı.