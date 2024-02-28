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        Haberler Gündem İnanç Abdest Almadan Yasin Okunur Mu? Abdestsiz Bir Şekilde Yasin Okumak Günah Mı, Telefondan Okunabilir Mi?

        Abdest Almadan Yasin Okunur Mu? Abdestsiz Bir Şekilde Yasin Okumak Günah Mı, Telefondan Okunabilir Mi?

        "Kur'ân'ın kalbi" olarak da nitelendirilen Yasin suresinin bin bir çeşit fazileti bulunmaktadır. Meal bakımından oldukça zengin olan Yasin suresi, 83 ayetten oluşmaktadır. Cin suresinden sonra, Furkan suresinden önce inmiştir. Abdest almadan Yasin okunur mu? Abdestsiz bir şekilde Yasin okumak günah mı, telefondan okunabilir mi? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 11:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:26
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        Abdest Almadan Yasin Okunur Mu?
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        Sıklıkla ölülerin ruhlarına okunan Yasin suresi, Müslümanlar tarafından oldukça önemsenen surelerden biridir. Surenin hangi şartlarda okunacağı merak edilmektedir. Yazımızda Yasin suresinin okunuş şartlarına sizler için yer verdik. Telefondan abdestsiz Yasin okunur mu, Yasin suresi Türkçe okunuşu abdestsiz okunur mu, Yasin başı açık okunabilir mi? İşte, konu hakkında merak edilen detaylar.

        Telefondan Abdestsiz Yasin Okunur Mu?

        Din İşleri Yüksek Kurulu’nun resmi sitesinde yer alan açıklamalara göre; bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik cihazlarda yer alan Kur’ân metinleri ve kayıtları, bizatihi Mushaf hükmünde değildir. Bu nedenle içinde Kur’ân yüklü olan bu tür cihazlara abdestsiz olarak dokunulabilir ve bu şekilde Kur’ân-ı Kerîm okunabilir. Ancak Kur’ân-ı Kerîm’i abdestli olarak okumak daha faziletli olduğu için elektronik cihazlardan Kur’ân okurken de abdestli olunması tavsiye edilir.

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        Yasin Suresi Türkçe Okunuşu Abdestsiz Okunur Mu?

        Kuran’ı Kerim’in Vakia suresinin 79. ayeti “O Kuran’a temizlenenlerden başkası el süremez.” Yani Kuran'ın abdestiz olarak el sürülemeyeceğini, okunmayacağını açıklıyor. Yasin suresi de Kuran'da yer alan bir sure olduğundan dolayı şayet Kuran'dan okuyacaksanız abdest almanız gerekmektedir. Yasin Suresini abdestsiz bir şekilde ezbere okuyabilirsiniz.

        Yasin Başı Açık Okunabilir Mi?

        Belki de en merak edilen konulardan biri de Yasin suresinin baş açık bir şekilde okunup okunamayacağıdır. Başörtüsü olmadan da Yasin suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan ötürü başörtülü olmak daha iyidir.

        Yasin Suresinin Fazileti

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        Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

        “Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken vefât eden kimse şehid olur. Kur’ân-ı kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinliyenin affına sebep olur, âhırette korktuğundan emin olur. Bu Yâsin sûresidir.”

        “Ölüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir melek gelip rûhun kolay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında, defninde bulununlar ve hep duâ ederler.”

        “Şeytanlar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı ile Mu’avvizeteyn sûrelerinden kaçarlar.”

        “Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitlerin azâbları hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevâb verilir.”

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        “Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya kanmış olarak vefât eder ve doymuş olarak kabre girer.”

        “Müslüman bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki melek Cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak rûh teslim eder. Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz.”

        “Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Çıplak okursa, giyinir. Bekâr okursa, evlenir. Korkan okursa, emin olur. Mahzun okursa ferahlar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Kayıp bulunur. Hasta okursa şifâ bulur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan okursa, suya kavuşur.”

        “Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve orada Yasîn okursa Allahü teâlâ ona, Yasîn’in her harfi miktarınca mağfiret eder.”

        “Kur’ân-ı kerîmin kalbi Yasîn’dir. Muhakkak ki o dertlere şifâdır. Allahı ve âhıret yurdunu dileyerek bir kimse Yasîn’i okursa, Allah kendisini mutlaka bağışlar.”

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        “Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid olarak ölür.”

        “Cuma geceleri Yasîn sûresini okuyan kimse, Allahü teâlânın magfiretine kavuşmuş halde sabahlar.”

        Yasin Suresinin Faydaları

        Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

        “Kur’ân-ı kerîmde bir sûre vardır ki, ona Allah katında “Azîme” denir. O sûreyi okuyan kimse, kıyâmet günü çok kimseye şefaat edecektir. O sûre Yasîn sûresidir.”

        • Eceli gelmeyen hasta şifâ bulur.
        • Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz.
        • Ölürken Cennet meleklerini görür.
        • İnsan korktuğundan emin olur.
        • Garipler yardımcı bulur.
        • Aç olan, tok olur. Yani ummadığı yerden rızık gelir.
        • Susuz olan, kanıncaya dek su bulur.
        • Bekârların evlenmesi kolay olur.
        • Elbisesi olmayan elbise bulur.
        • Gayb olan şey bulunur.
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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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