Abdest Almadan Namaz Kılınır Mı? Abdestsiz Namaz Kılmak Günah Mı, Namaz Kabul Olur Mu?

Abdest Almadan Namaz Kılınır Mı? Abdestsiz Namaz Kılmak Günah Mı, Namaz Kabul Olur Mu?

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Namazın en doğru şekilde kılınması oldukça büyük önem taşımaktadır. Namaz ibadetini yerine getirmeden önce akıllara birçok soru işareti takılabilir. Yazımızın devamında abdest ve namaz ilişkisi hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz. Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı, abdestsiz kılınan namaz kabul olur mu, abdestsiz kılınan namazı kaza etmek gerekir mi, hastayken abdestsiz namaz kılınır mı, abdestsiz namaz kılmak günah mı? İşte, merak edilen konular hakkındaki detaylar.

Cenaze Namazı Abdestsiz Kılınır Mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; cenaze namazı, şartları bakımından diğer namazlar gibidir. Bu namazda, taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret ve niyet gibi şartlara riâyet edilir. Cenaze namazının abdestsiz olarak kılınması caiz değildir. Ancak kişi abdest ile meşgul olduğu takdirde cenaze namazını kaçıracak ise teyemmüm ederek cenaze namazını kılabilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/86).

Abdestsiz Kılınan Namaz Kabul Olur Mu?

Namazın farzlarından bir diğeri de Hadesten taharettir. Yani kişinin gusül abdesti almayı gerektiren bir durumu varsa gusül abdesti alması; eğer abdesti yoksa abdest alması gerekmektedir. Kasıtlı olarak abdestsiz namaz kılarsa kişi büyük günah işlemiş olur.

Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur;

"Allah temizlik olmayan namazı kabul etmez, hıyanetle kazanılan paradan verilen sadakayı da kabul etmez." (Müslim)

Abdestsiz Kılınan Namazı Kaza Etmek Gerekir Mi?

Bir kimse kasten veya unutarak abdestsiz namaz kılar veya kıldırırsa, namazı batıldır (geçersizdir) ve namazını tekrar kılması gerekir. Bu şekilde kılınan bir namazın vakti çıkmamış ise iade edilmeli; vakti çıkmış ise kaza edilmelidir.

Buna göre, abdestsiz olarak namaz kıldıran kişi, bu durumdan cemaati haberdar eder ve namazlarını iade etmelerini söylerse, cemaat bu namazı vakti çıkmamış ise iade, çıkmışsa kaza eder.

Ancak imamın abdestsiz olduğunu bilmeyerek arkasında namaz kılan kişinin bu durumdan haberdar olmadıkça namazı geçerlidir.

Yine sonradan bunu öğrenen kişi, bu namazını kaza etmelidir.

Hastayken Abdestsiz Namaz Kılınır Mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; insanlar ancak yapabileceklerinden sorumludurlar. Zira dinimiz, kişiye güç yetiremeyeceği yükü yüklemez. Dolayısıyla kişi gücü neye yetiyorsa onu yapmakla mükelleftir (el-Hac, 22/78; el-Feth, 48/17). Allah Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’de, “Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar” (el-Bakara, 2/286) buyurmuştur. Bu ilke, ibadetlerin kişiye gerekliliği konusunda olduğu gibi ibadetlerin yerine getirilmesi hususunda da geçerlidir. Mesela, aklı olmayana namaz farz değildir.

Buna göre, abdest almaya gücü yetmeyen ve kendisine yardım edecek kimsesi de olmayan kişi, teyemmüm ederek namazlarını kılar.

Kolları ve ayakları sağlam olduğu hâlde, temiz su ve temiz toprak kullanmaktan aciz olan veya ağır hasta olan kişi, kendi başına abdest alıp teyemmüm edemediği gibi bu konuda kendisine yardım edecek birini bulamıyorsa abdestli olmasa bile, yapabiliyorsa vakte hürmeten namaz kılanların hareketlerini yapar, iyileştiğinde yine namazlarını kaza eder (Haskefî, ed-Dürrü’l-muhtâr, 2/102). Şâfiî mezhebinde sahih kabul edilen görüş bu şekildedir (Nevevî, el-Mecmû‘, 11/323). Hanbelîlere göre ise bu hâldeyken namaz kılınabileceğinden daha sonra kaza edilmesi de gerekmez (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/184).

Kolları ve ayakları olmadığı için abdest almaya gücü yetmeyen ve kendisine yardım edecek kimsesi bulunmayan kişi, teyemmüm de yapamayacak durumda ise bu kişiye abdest ve teyemmüm yükümlülüğü yoktur. Kendisini abdestli gibi kabul ederek, kılabildiği şekilde namazlarını kılar. Bu namazları daha sonra kaza etmesi söz konusu değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, 2/125; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 1/102).

Abdestsiz Namaz Kılmak Günah Mı?

Şayet unutularak abdestsiz namaz kılındıysa bunun herhangi bir sevabı ve günahı yoktur. Kişinin namazı kaza olarak kılması gerekir. Ancak kasten abdest alınmadan namaz kılındıysa bu kişi büyük bir günah işlemiş olur.

Abdestsiz namaz olabileceğini düşününler varsa bunlar için de İslam âlimleri namaz kılanın kâfir olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu kişilerin tövbe etmesi beklenir. Bu durumdaki kişiler Allah'ın emirlerine itikat etmemiş, onları yok saymış sayılırlar.

Abdest Alamıyorsak

Su kaynaklarına ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyorsanız teyemmüm yapabilirsiniz. Boy abdesti almak için su temin edemeyen ya da bulduğu suyu kullanma imkânına sahip olmayan kişiler teyemmüm edebilir. Aynı durum, namaz abdesti almak için su bulamayan kişiler için de geçerlidir.

Cünüp olan erkekler boy abdesti almadan namaz kılamazlar. Aynı şekilde adet ya da lohusalık halinde olan kadınlar da bu halleri devam ederken namaz kılamazlar. Bu dönemler sonra erdikten sonra, namaz kılabilecek için gusül abdesti almaları gerekir.

* Abdestsiz namaz bilerek, alay edilerek kılınırsa dinden çıkma nedeni olabilir.

Sonuç itibariyle abdestsiz namaz kılmak olmaz. Şayet abdestsiz namaz bilerek, alay edilerek kılınırsa büyük günahtır, hatta dinden çıkma nedeni olabilir. Unutarak, hata ile namaz kılınmışsa tövbe ve istiğfar edilerek namaz tekrarlanır.

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