ABD’de kel kartal çifti Jackie ve Shadow’un yavruları yumurtadan çıktı

ABD'nin Güney California eyaletindeki yuvada, canlı kamera görüntüleri aracılığıyla yuvada bulunan üç yumurtadan birinin çatladığı görüldü.

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‘Friends of BigBearValley’ yetkilileri, yavrunun sağlıklı bir şekilde yumurtadan çıktığını ve ebeveynleri tarafından korunduğunu belirtti.

Jackie ve Shadow’un, yavrularını besleyip büyütmek için dönüşümlü olarak yuvada nöbet tuttuğu gözlemlendi.

Şu ana kadar üç yumurtadan ikisinin çatladığı fakat üçüncüde henüz bir hareketin olmadığı bildirildi.

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Uzmanlar, bölgede soğuk hava koşullarının ve doğal tehditlerin yavrunun hayatta kalmasını zorlaştırabileceğini vurgularken, sürecin dikkatle takip edildiğini ifade etti.

Yetkililer, kartalların doğal yaşamına müdahale edilmeden izlenmesi gerektiğini belirtti.

BigBear’daki canlı yayın, doğaseverlerin yoğun ilgisini çekti.