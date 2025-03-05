Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam ABD’de kel kartal çifti Jackie ve Shadow’un yavruları yumurtadan çıktı

        ABD’de kel kartal çifti Jackie ve Shadow’un yavruları yumurtadan çıktı

        ABD'nin California eyaletinde, kel kartal çifti Jackie ve Shadow'un yavruları yumurtadan çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:57 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yumurtadan çıkma anları görüntülendi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin Güney California eyaletindeki yuvada, canlı kamera görüntüleri aracılığıyla yuvada bulunan üç yumurtadan birinin çatladığı görüldü.

        ‘Friends of BigBearValley’ yetkilileri, yavrunun sağlıklı bir şekilde yumurtadan çıktığını ve ebeveynleri tarafından korunduğunu belirtti.

        Jackie ve Shadow’un, yavrularını besleyip büyütmek için dönüşümlü olarak yuvada nöbet tuttuğu gözlemlendi.

        Şu ana kadar üç yumurtadan ikisinin çatladığı fakat üçüncüde henüz bir hareketin olmadığı bildirildi.

        REKLAM

        Uzmanlar, bölgede soğuk hava koşullarının ve doğal tehditlerin yavrunun hayatta kalmasını zorlaştırabileceğini vurgularken, sürecin dikkatle takip edildiğini ifade etti.

        Yetkililer, kartalların doğal yaşamına müdahale edilmeden izlenmesi gerektiğini belirtti.

        BigBear’daki canlı yayın, doğaseverlerin yoğun ilgisini çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kel kartal çifti
        #ABD
        #Jackie ve Shadow
        #California
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Habertürk Anasayfa