ABD: Zelenskiy maden anlaşmasını imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı radyo yayınında Gazze ve Ukrayna'yla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi gerektiğine dair söylemlerde bulunan Trump, ısrarını yineleyerek "Filistinlilere bir şans verilse orayı terk ederler. Gazze şu an yaşanabilir değil. Gazze benim planıma göre ABD'ye ait olacak. Ancak bunu zorlamıyorum sadece tavsiye edeceğim. Hamas olmayacak ve orayı geliştirmeye başlayacağız." dedi.

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Trump Zelenskiy'e ilişkin eleştirilerini de sürdürerek "Zelenskiy'i senelerdir takip ettim ve Ukrayna'nın nasıl yok olduğunu gördüm. Ben olsaydım Ukrayna Savaşı çıkmazdı. Zelenskiy, görüşmelere katılmadığı için şikayet ediyor ancak 3 yıldır katılmasına rağmen hiçbir şey başaramadı. Zelenskiy anlaşmaya ulaşmamızı zorlaştırıyor. Ukrayna'nın oynayacak kartı kalmadı." dedi.

Trump ayrıca Zelenskiy'nin müzakerelerde yer almasının çok önemli olmadığını belirtti.

WALTZ: ZELENSKİY ANLAŞMAYI İMZALAYACAK

ABD Ulusal Güvenlik Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna'nın sahip olduğu değerli madenlerle ilgili anlaşma teklifinin aslında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den geldiğini ifade etti.

Waltz "Medyanın görmezden gelmek istediği bir kısım var. Geçtiğimiz eylül ayında Zelenskiy, ABD'ye ortaklık teklif etmişti. Sahip olduğumuz madenlere yatırım yapın demişti ve Başkan Trump da anlaşma teklif ederek hazine bakanını Kiev'e gönderdi." diyerek madenlerle ilgili konunun aslında Ukrayna tarafından gündeme getirildiğini belirtti.

Waltz ayrıca Zelenskiy'nin yakın zamanda madenlere ilişkin anlaşmayı imzalayacağını ifade ederken, bunun Ukrayna için de iyi olacağının altını çizdi.

Waltz, bu anlaşmanın ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı desteklerin bir karşılığı olduğunu belirterek "Avrupalılar yardımı kredi şeklinde yaptı. Avrupalıların borcu geri ödenecek de ABD'lilerin borcu ödenmeyecek mi?" dedi.

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*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir