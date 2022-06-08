ABD Yüksek Mahkeme yargıcı hedefte miydi?

Kaynaklar, silahı bulunan zanlının, polise Kavanaugh'u öldürmek istediğini söylediğini aktardı.

Ayrıca kaynaklar, zanlının Yüksek Mahkeme'nin gelecek ay almaya hazırlandığı ve kürtajı yasal hak olmaktan çıkaracak karara kızgın olduğunu da belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, dün Yüksek Mahkeme'nin kürtaj kararı, Meksika sınırındaki göçmen sayısının artması ve yaklaşan ara seçimler nedeniyle "aşırılıkçı şiddet tehdidinin" arttığını açıklamıştı.