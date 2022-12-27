ABD'li siyasetçinin tüm geçmişi yalan çıktı

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ABD, George Santos skandalını konuşuyor. New York Times, geçtiğimiz haftaki makalesinde temsilci olarak seçilen George Santos'un mesleki geçmişi, eğitim geçmişi hakkındaki bazı tutarsızlıkları ele almıştı. Santos Pazartesi günü, bir hafta süren sessizliğe son vererek geçmişi hakkında anlattığı detaylarda bazı 'yanlışlar' olduğunu kabul etti. Ancak Santos tüm bunlara rağmen 3 Ocak'ta görev için yemin etmeye ve Meclis'e katılmaya kararlı olduğunu ekledi. Kasım ayında Long Island ve Queens'in bazı bölgelerini temsil etmek üzere seçilen New York'lu bir Cumhuriyetçi olan Santos, New York Times'ın geçmişine ilişkin yaptığı haberin bir kısmını doğruladı, ancak hakkındaki her şeyin yalan olmadığını öne sürdü. Santos, üniversiteden mezun olduğu konusunda yalan söylediğini ve Citigroup ile Goldman Sachs'ta çalıştığına dair yanıltıcı iddialarda bulunduğunu itiraf etti. Daha önce ailesine ait 13 mülkten oluşan bir emlak portföyüne sahip olduğunu söyleyen Santos, Pazartesi günü ev sahibi olmadığını da itiraf etti.

MECLİS'TEKİ İLK EŞCİNSEL CUMHURİYETÇİYDİ, KADIN İLE EVLİLİĞİ ORTAYA ÇIKTI Meclis'teki ilk eşcinsel Cumhuriyetçi olan Santos, ayrıca ödenmemiş kira borcu olduğunu ve asla açıklamadığı bir kadınla 1 yıl süren evliliğini de kabul etti. Santos "Geçmişte kadınlarla çıktım. Bir kadınla evlendim. Bu kişisel şeyler. Cinselliğimle ilgili bir sorun yok. İnsanlar değişir" diye ekledi. BREZİLYA'DA SAHTE ÇEK İLE DOLANDIRICILIK İDDİALARI NYT, Santos'un gençliğinde çalıntı bir çek defteriyle çek yazarken yakalandıktan sonra dolandırıcılıkla suçlandığını gösteren Brezilya mahkeme kayıtlarını ortaya çıkarmış olsa da, Santos dünyanın herhangi bir yerinde suç işlediğini ise kesin bir şekilde reddetti. Santos "Ben ne burada ne Brezilya'da ne de dünyanın herhangi bir ülkesinde suçlu değilim. Kesinlikle hayır. Bu asla olmadı" dedi. Mahkeme dosyasında Santos'un tam adı yer alıyor ve mahkeme kayıtları kendisinin suçu itiraf ettiğini ancak yetkililerin daha sonra yerini tespit edememesi nedeniyle davanın çözülmeden kaldığını gösteriyor.

YAHUDİ KÖKENİ HAKKINDA DA YALAN SÖYLEMİŞ Santos'un dini ile ilgili olarak da yalan söylediği ortaya çıktı. Santos daha önce anne tarafından büyükbabasının Avrupa'da doğup Brezilya'ya göç ettiğini ve Yahudi kökenli olduğunu söylemişti. Ancak bunun da gerçek olmadığı belirtildi. Santos ise açıklamasında "Yahudi olduğumu asla iddia etmedim. Ben Katoliğim. Anne tarafından ailemin Yahudi geçmişi olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi' olduğumu söyledim" dedi. Defalarca dindar bir Katolik olduğunu söyleyen ama aynı zamanda kendisini dindar olmayan bir Yahudi olarak tanımlayan Santos, The Post'a büyükannesinin Yahudilikten Katolikliğe nasıl geçtiğini anlattığını da söyledi.

EĞİTİM VE KARİYERİ HAKKINDA DA YALAN SÖYLEMİŞ Kampanyaları boyunca Santos, Citigroup'ta ve Goldman Sachs'ta çalışmadan önce 2010 yılında Baruch Koleji'nden mezun olduğunu iddia etmişti. Web sitesinde yer alan biyografisinde de, hem Baruch hem de New York Üniversitesi'ne gittiğini ve finans ile ekonomi alanlarında dereceler aldığını söylemişti. Ancak kolejler ve şirketler, bu iddiaları doğrulayacak kayıt bulamadığını belirtti. Santos bu konuda da yalan söylediğini itiraf ederek "Bu okulların hiçbirinde yer almadım. CV'mi bu yanlış bilgiler ile süslediğim için utanıyorum ve özür diliyorum. Hayatta bazen aptalca şeyler yapabiliyoruz" dedi. Santos, Goldman Sachs veya Citigroup'ta da çalışmadığını ve bu konuda 'yanlış kelime tercihleri' yaparak insanları yanlış yönlendirdiğini de itiraf etti. 'GÖREVE DEVAM' MESAJI Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Temsilciler Meclisi Üyesi Hakeem Jeffries, Santos'un görevde olmak için yetersiz olduğunu belirtti. Ancak Santos yemin edeceğini ve görevini yerine getireceğini açıkladı. Santos'un yer aldığı Cumhuriyetçi Parti üyelerinin çoğu ise açıklama yapmaktan kaçındı. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edişmiştir.