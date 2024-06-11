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        Haberler Dünya ABD'ye turist vizesi için başvuruda bulunma süresi 2 yılı aştı! ABD Dışişleri'nden Habertürk'e özel açıklama | Dış Haberler

        ABD'ye turist vizesi için başvuruda bulunma süresi 2 yılı aştı! ABD Dışişleri'nden Habertürk'e özel açıklama

        Bugün İstanbul'dan ABD'ye turist olarak gitmek için vize başvurusunda bulunmak istesek ortalama 738 gün beklememiz gerekiyor, ABD'li yetkililer bunun küresel bir durum olduğunu kaydediyor. Habertürk'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri Türkiye'den ABD vizesine olan talebin eşi görülmemiş bir şekilde artığını ifade etti. Son üç yılda Türkiye'den kaç kişinin ABD turist vizesi işleme alındı? ABD'li yetkililer son durum hakkında ne dedi?

        Giriş: 11.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:05
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        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
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        2 yılı aşkın Türk vatandaşlarının Schengen ve ABD vizesine randevu bulmak için yaşadıkları zorluklar gündemden düşmüyor. Yetkililer, bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirse de bugün (11 Haziran 2024) ABD'ye B1/B2 turist vizesiyle gitmek istesek vize başvurusunda bulunmak için ortalama 738 gün beklememiz gerekiyor.

        AB yetkilileri ve ABD'li yetkililer, yaşanan yoğunluğun pandemi sonrasında ortaya çıktığına ve dünya genelinde böyle bir sıkıntının yaşandığının altını çiziyor. Bu kapsamda bazı Avrupa başkentlerinde B1/B2 turist vizesine başvuruda bulunmak için ortalama bekleme süresi şöyle; Paris: 538 Berlin: 49 Madrid: 248 Londra: 110 Roma: 30. (Bu ülke vatandaşlarının da 90 gün ya da daha kısa süreli ziyaretleri için ABD'ye vize alması gerekmiyor.)

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        Randevu için ortalama bekleme süresi Türkiye'de İstanbul için 738, Ankara için ise 596 gün. Bu denli bir yoğunluğun yaşanması da Türk kamuoyunda sık sık gündeme geliyor, bu konuda yapılan çalışmaları ABD Dışişleri Bakanlığı'na ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na sordum.

        "TÜRKİYE'DE ABD VİZESİNE OLAN TALEP EŞİ GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE ARTTI"

        ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu Basın Sözcüsü yaşanılan yoğunluğa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Mevcut vize bekleme süresinin ABD'ye seyahat etmeyi planlayan yolcular için yarattığı zorluğun farkındayız. Türkiye bu durumda yalnız değil; ABD'nin en önemli ticari ve diplomatik ortaklarından gelen yolcular vize randevuları için uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalıyor. Ekibimiz bu yıl rekor sayıda Türk vatandaşlarına vize işlemi yaparken, Türkiye'de ABD vizesine olan talebin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde arttığını görüyoruz."

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Habertürk'e yaptığı açıklama Türkiye'den rekor sayıda vize başvurusu aldıklarını ve bunu çözüme kavuşturmak için çabaladıklarını dile getirdi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        • Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası seyahat edenler için en çok tercih edilen destinasyon olmasından memnunuz. Türkiye'deki misyonumuz bu yıl rekor sayıda vize işleme alırken, Türkiye'de ABD vizelerine olan talepte eşi benzeri görülmemiş bir artış görüyoruz. Uzun bekleme sürelerini karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz.
        • Acil başvuru kriterlerini taşıyan, insani yarım, tıbbi durum veya Amerika Birleşik Devletleri'ne önemli ekonomik veya kültürel fayda sağlayacak başvuru sahipleri genellikle birkaç gün içinde verilen hızlandırılmış bir randevu ile başvurabilirler.
        • Yurtdışındaki büyükelçilikler ve konsolosluklar, hızlandırılmış göçmen olmayan vize randevusu taleplerini duruma göre değerlendirmektedir.
        • Her ABD büyükelçiliği veya konsolosluğunun internet sitesinde, başvuru sahiplerinin hızlandırılmış randevuyu doğrudan nasıl talep edebilecekleri ve uygun olabilecek durum türleri hakkında bilgi bulunmaktadır. Genel olarak, başvuru sahiplerinin hızlandırılmış randevu talebinde bulunmadan önce bir başvuru formu göndermeleri, başvuru ücretini ödemeleri ve mümkün olan ilk randevuyu planlamaları gerekir.
        • Daha önce ABD vizesi almış olan kişilerin, yüz yüze görüşmeye gerek kalmadan vizelerini yenilemelerine olanak tanıyan görüşme programımızdan yararlanmalarını teşvik ediyoruz. Vize başvuru sahipleri, başvuru yapmak istedikleri büyükelçiliğin veya konsolosluğun internet sitesini kontrol ederek, başvurularının mülakat muafiyete uygun olup olmadığını kontrol edebilir
        • Vize bekleme sürelerine küresel bir yaklaşım getiriyoruz, bu sebeple başvuruda bulunmak isteyenler daha kısa bekleme süresi olan yerlere seyahat edebilirler. Göçmen olmayan vize türüne başvuracaklar ise fiziki olarak bulundukları büyükelçilik ya da konsolosluğu başvurabilir. Randevu planlamasına ilişkin güncel talimatların yanı sıra müsaitlik ve işleme ilişkin ayrıntılar her büyükelçilik ve konsolosluğun internet sitesinde mevcuttur.
        • Daha uzun mülakat bekleme süreleri, belirli bir yerde vize kararlarının veya verilmesinin hacminin azalmasıyla ilişkili değildir. Bekleme süreleri ABD vizesine olan yüksek düzeyde talebi yansıtıyor.

        Son olarak ABD'li yetkililer, Türkiye'den yapılan vize başvurularında ret ve onay oranına ilişkin soruya yanıt vermedi.

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        #ABD vizesi
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