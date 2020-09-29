ABD ve Yunanistan'dan kapsamlı işbirliği anlaşması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele almak üzere Yunanistan, İtalya ve Hırvatistan'ı kapsayan turuna başladı.
Ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'nun Yunanistan'ın Selanik kentinde Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelerek, enerji ve teknoloji alanında iş birliğini görüştüğünü bildirdi.
Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlar, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılımının tarihi bir önem taşıdığı fikrini paylaşırken, ayrıca Doğu Akdeniz'deki herhangi bir anlaşmazlığın uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl çözüme ihtiyaç olduğu konusunda mutabık kaldılar. Bakan Pompeo, bölgesel gerilimleri azaltma ve diyaloğa geri dönme yönündeki tüm çabaları memnuniyetle karşıladı."
ORTAK BİLİM VE TEKNOLOJİ ANLAŞMASI İMZALANDI
Diğer taraftan, ABD ve Yunanistan arasında Ortak Bilim ve Teknoloji Anlaşması imzalandığı belirtilen açıklamada, iki ülkenin ABD, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (3+1) arasında yapılan ortaklık neticesinde bölgesel iş birliğinin artırılması kararı aldığı bildirildi.
Bununla birlikte, 2019'da imzalanan ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın genişletilerek stratejik savunma ve güvenlik iş birliğini geliştirme kararının alındığı kaydedilirken, terörle mücadele, sınır güvenliği, organize suç örgütleri ve vize suçları gibi konularda da daha yakından çalışılacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, ticaret, ekonomi ve enerji alanındaki ortaklık kapsamında iki ülke arasındaki yatırımların yanı sıra yapay zeka, siber güvenlik, 5G ve stratejik altyapının özelleştirilmesi konularındaki iş birliğinin artırılacağı bildirildi.
Açıklamada, "Bakan Pompeo, 3+1 arasında imzalanan EastMed projesinde devam eden başarılı iş birliğini memnuniyetle karşıladı. Petrol arama şirketleri ExxonMobil, Total ve Hellenic Petroleum, yakın zamanda onaylanan Yunan Yasası 'Modernizasyon Çevre Mevzuatı' kapsamında Girit kıyılarındaki açık deniz arama bloklarında ve yenilenebilir enerji alanında ortak çalışma başlatacaktır." ifadesine yer verildi.
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