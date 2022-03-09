ABD ve Venezuela arasında yumuşama sinyalleri

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 14. gününde sürerken, ABD Başkanı Joe Biden dün, Rus petrolünün ithalatının yasakladığını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının ardından Venezuela ve ABD arasında son 2 yıldır süren gerginliğin bir nebze azaldığı yönünde sinyaller verildi.

MADURO, ABD HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetinden gelen heyetle "saygılı" ve "samimi" bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, diyaloğa her zaman açık olduklarını vurgulayarak, "Çok diplomatik bir görüşmeydi ve yaklaşık iki saat konuştuk, ilgi çekici konular hakkında yüz yüze konuşmak benim için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Maduro, ülkenin ekonomik istikrarı için tüm sektörden temsilcilerle yeniden görüşmeler yapıldığını belirterek, ülkedeki siyasi, ekonomik ve dini faktörlerle ulusal diyalog sürecini yeniden etkinleştirmeye karar verdik. Daha kapsayıcı, daha geniş bir ulusal diyalog sürecini yeniden canlandıracağız." dedi.

Ukrayna'da devam eden çatışmalara da değinen Maduro, savaşın devam etmesi durumunda enflasyonu kontrol altına almak için önlemler almak zorunda kalacaklarını kaydetti.

Maduro, Rusya'ya yönelik başlatılan ambargoları eleştirerek, "Zaten enerji fiyatları, gaz, petrol, gıda fiyatları ve gübreler üzerinde acımasız bir fiyat dengesizliği vardı şimdi daha kötü oldu. Diyalog, müzakere, güvenlik garantilerine uyumlu olarak ve barış konusunda ısrar edeceğiz." şeklinde konuştu.

ABD, EKONOMİK AMBARGO UYGULUYOR

ABD'den üst düzey bir heyetin Maduro ile geçen hafta başkent Karakas'ta görüştüğü yönünde iddialar ortaya atılmış, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise görüşmelerde enerji tedarik konusunun gündeme geldiği bildirilmişti.

VENEZUELA'DA 2 ABD'Lİ SERBEST BIRAKILDI

Venezuela'da 2017'de yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan ABD'li 6 yöneticiden 2'sinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan habere göre, ABD'den üst düzey bir heyetin geçen hafta Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesinin ardından ABD vatandaşı iki kişi serbest bırakıldı.

Venezuela'daki insan hakları savunucularının iddiasına göre yüksek mahkeme tarafından hapis cezaları 5 Şubat'ta onaylanan 6 ABD'liden ikisi özgürlüğüne kavuştu.

Venezuela makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken basın, Maduro'nun, ABD heyetiyle görüşmesinden sonra kararın bu yönde çıktığı öne sürülüyor.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD'li yetkililerin Caracas’ta yaptığı görüşmenin amacının "Enerji güvenliği" ve tutuklu ABD'lilerin durumunu görüşmek olduğunu bildirmişti.

Maduro, ABD heyetiyle görüşmelerin devam edeceğini vurgulayarak, ülke muhalefetiyle de kesilen diyaloğun yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

SÜREÇ

Beşi ABD vatandaşı, biri ABD'de kalıcı oturum iznine sahip 6 yönetici, "yolsuzluk" ve "devleti zarara uğratmak" suçlamalarıyla yargılanmıştı.

Citgo'nun 5 yöneticisine 8 yıl 10 ay, bir yöneticisine ise 13 yıl hapis cezası verilmişti.

ABD yönetimi, 6 ABD'li yetkilinin "haksız şekilde yargılandıkları" gerekçesiyle Venezuelalı bir yargıç ve bir savcıyı yaptırım listesine almıştı.

Venezuela'da yüksek mahkeme, devlete ait petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki iştiraki Citgo'nun 6 yöneticisine verilen hapis cezasını onamıştı.

VENEZUELA ABD İLE TÜM DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

ABD'nin, eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından Maduro, 23 Ocak 2019'da ABD ile diplomatik ilişkileri kestiğini belirtmişti.

ABD eski Başkanı Donald Trump, ayın şekilde Venezuela ile diplomatik ilişkileri koparmış, Karakas'taki ABD büyükelçiliğini de kapatmıştı.

Venezuela petrolüne ambargo uygulayan ABD, uzun süredir Maduro hükümetine ekonomik ve siyasi baskı uyguluyor.