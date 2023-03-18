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ABD ve Ukraynalı üst düzey yetkililer, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son durumu görüştü

Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken, Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden ABD ile Ukrayna'nın üst düzey yöneticileri savaşın gidişatı hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Ukrayna lideri Zelenskiy de görüşmenin sonuna katıldı.

Giriş: 18.03.2023 - 01:43 | Güncelleme: ABONE OL
ABD ve Ukraynalı üst düzey yetkililer, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son durumu görüştü
AA

ABD'li üst düzey yetkililer Ukraynalı mevkidaşlarıyla Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı hakkında görüşmelerde bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley'nin, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi.

Tarafların, Rusya'nın saldırılarına karşı kendini savunan Ukrayna'ya ABD'nin verdiği kararlı desteği ele aldıkları belirtilen açıklamada, Ukraynalı yetkililerin savaş sahasındaki durumla ilgili güncel bilgileri aktardıkları kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna tarafının ABD'nin devam eden askeri yardımları karşısında minnettarlıklarını sundukları ifade edilirken, ABD'li yetkililerin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü için verdiği desteği bir kez daha teyit ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de görüşmenin sonuna katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Fotoğraf: AA

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