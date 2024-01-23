ABD ve İngiltere'den Husilere saldırı

REKLAM advertisement1

ABD'li üç yetkili, ABD ve İngiliz güçlerinin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik yeni bir saldırı turu gerçekleştirdiğini söyledi.

Husiler de ABD ve İngiliz kuvvetlerinin Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgeleri hedef aldığını duyurdu.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla alevlenen çatışmaların ardından Yemen'deki İran'a yakın Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilere yönelik saldırılar gerçekleştirmeye başlamış, ABD ve İngiltere de Husilere karşı hava operasyonu başlatmıştı.