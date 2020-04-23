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ABD ve İngiltere'de son 24 saatin bilançosu açıklandı!

Son dakika... Son 24 saat içerisinde koronavirüs nedeniyle ABD'de 1710, İngiltere'de ise 616 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı

23.04.2020 - 17:05 | Güncelleme: ABONE OL
son dakika
AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1710 artarak 46 bin 785’e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 318 artışla 842 bin 624'e çıktı.

Salgında ölenlerin sayısı ise 1710 artarak 46 bin 785’e ulaştı.

ABD'yi 213 bin 24 vakayla İspanya, 187 bin 327 vakayla İtalya ve 157 bin 135 vakayla Fransa takip ediyor.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 616 artarak 18 bin 738'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 18 bin 122'den 18 bin 738'e, vaka sayısı 4 bin 583 artarak 138 bin 78'e çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 629 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 425 bin 821'e, tekrarlar ile 583 bin 496'ya yükseldi.

980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596, 449, 823, 759 ve 616 olarak kayıtlara geçti.

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