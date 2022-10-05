ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye füzeli yanıt

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ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak, ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne karadan karaya 4 füze ateşledi. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "İki taraf da sahte hedefleri kesin olarak vuran ve müttefikler olarak provokasyon caydırma yeteneklerini gösteren ikişer Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) füzesi fırlattı." denildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, dün, Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin, Japonya'nın kuzeydoğusu üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü bildirmişti. ABD, JAPONYA VE GÜNEY KORE'DEN ORTAK TATBİKAT ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Kuzey Kore'nin, Japonya hava sahasını aşan uzun menzilli balistik füze denemesi yapmasını kınarken ABD'nin bu denemeye cevaben Japonya ve Güney Kore ile bölgede ayrı ayrı askeri tatbikat yaptığını açıklamıştı.

KUZEY KORE FÜZESİ 5 YILDIR İLK KEZ JAPONYA ÜZERİNDEN GEÇTİ Japonya Savunma Bakanlığı, dün Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin Japonya'nın kuzeydoğusu üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü bildirmişti. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, azami 1000 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzenin Japonya'nın üzerinde yaklaşık 1 dakika havada yol aldığını açıkladı.

Hamada, ülkenin kuzeydoğusundan geçerek yaklaşık 4 bin 600 kilometre seyreden füzenin, Japonya'nın 3 bin 200 kilometre doğusuna Pasifik Okyanusu'na düştüğünü kaydetti. Söz konusu bölge genelinde seyreden gemi ve uçaklara yönelik hasar tespit edilmediğini belirten Hamada, füzenin "Hwasong-12 orta menzil balistik tip füze" olarak tahmin edildiğini söyledi. Kyodo ajansı, en kuzeydeki Hokkaido ile kuzeydoğudaki Aomori eyaletlerinde idari yönetimlerin, halka yönelik, binalardan ayrılmamalarına yönelik uyarıda bulunduğunu aktardı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

