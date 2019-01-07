ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Suriye'deki Kürtlerin güvenliği sağlanmadan çekilmeyeceğiz

ABD birlikleri Suriye'nin kuzeyi Menbic'de göreve devam ediyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi ve "Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik anlaşma sağlanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" dedi.

İsrail ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Bolton ayrıca, Suriye'de IŞİD örgütlenmesinden geriye kalanların da bölgeden temizlendiğinden emin olunduğunda askerlerin çekilebileceğini ifade etti.

Askerlerin Suriye'den çekileceğini duyuran Trump, yönetim içinden tepki çekmişti.

ABD'nin Suriye'den çekileceğine ilişkin ilk açıklamayı Aralık ortasında yapan Trump, "Hepsi evlerine dönüyor, hepsi artık geri dönüyor" demişti.

ABDli yetkililer de Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilmesi için 30 gün tanındığını ifade ediyordu.

Trump, Aralık'taki açıklamasında ayrıca 'IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını' söylemişti.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ise Pazar günü şu açıklamayı yaptı:

"Askerlerimizi tehlikeye atmamak ve aynı zamanda Başkan Trump'ın, bizimle birlikte mücadele eden Suriyeli muhalif kuvvetlerin hayatlarının tehlikeye atılmayacağı talebini de karşılamak için, Türkiye'nin ABD ile koordine olmadan ve en azından ABD ile fikir birliğine varmadan herhangi bir askeri müdahalede bulunacağını düşünmüyoruz" açıklaması yaptı.

Bolton, ABD'nin Suriye'den çekilmesi için bir takvim olmadığını ve şartların yerine getirildiğini gördükten sonra 'bir takvimden bahsedilebileceğini' söyledi.