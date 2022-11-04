ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Zelenskiy ile görüştü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kiev'de bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü." ifadesini kullandı.
Sullivan'ın, ABD'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini yinelediği ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirten Watson, Sullivan'ın ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 400 milyon dolarlık yeni savunma yardımının detaylarını da paylaştığını aktardı.
Açıklamada, Sullivan'ın ABD'nin Ukrayna'ya insani ve ekonomik yardımlarını sürdüreceğini ve Rusya'dan saldırganlığının hesabını sormaya devam edeceğini dile getirdiği aktarıldı.
ABD'DEN 400 MİLYON DOLARLIK YENİ YARDIM
Pentagon'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 400 milyon dolarlık paketin, acil ihtiyaçların yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin uzun vadede savunma kapasitesini geliştireceğine dikkati çekildi.
Açıklamada, yardım paketinde, HAWK hava savunma füzelerinin gelecekte yenilenmesi için finansman, gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketlerine sahip 45 yenilenmiş T-72B tank, 1100 Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi, 40 zırhlı nehir teknesi, 250 M1117 zırhlı araçlarını yenilemek için finansman, taktiksel güvenli iletişim sistemleri ve gözetleme sistemleri, eğitim, bakım ve idame için finansman bulunduğu bilgisine yer verildi.
İspanya, daha önce Ukrayna'ya HAWK füzelerini vermişti. ABD'nin bu pakette verdiği yenileme finansmanının da İspanyol HAWK füzelerinin yenilenmesi için kullanılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu pakete dahil olan yenilenmiş T-72B tankları, Hollanda ve Çekya ile üçlü, koordineli bir çalışmanın parçasıdır. ABD'nin yanı sıra Hollanda ve Çekya Savunma Bakanlığının desteği ve Çekya endüstrisi ile işbirliği ile 45 ilave T-72B Tankı sağlanacak."
ABD Ukrayna'ya, USAI kapsamının yanı sıra Başkanlık Kararnamesi ile ABD ordusunun envanterinden de silah sağlıyor.
Biden yönetiminin göreve gelmesinden bu yana ABD Ukrayna'ya toplamda 18,9 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptı.
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