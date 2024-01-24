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        Haberler Dünya ABD uçaklarının Irak'ta Haşdi Şabi'yi vurduğu iddia edildi

        ABD uçakları Irak'ta Haşdi Şabi'yi vurdu

        Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan Haşdi Şabi'ye bağlı üsse ABD kuvvetleri tarafından saldırı düzenledi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.01.2024 - 01:00 Güncelleme: 24.01.2024 - 01:51
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        ABD'den Irak'taki hedeflere saldırı
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        Yerel basınında çıkan haberlere göre, ABD'ye ait uçaklar, Babil'in Curf el-Sahar bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait askeri fakülteyi bombaladı.

        Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öne sürüldü.

        Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        Reuters'a konuşan iki ABD yetkilisi, ABD'nin Irak'ta İran destekli milislerle bağlantılı hedeflere saldırılar düzenlediğini söyledi.

        Daha sonra açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Irak'ta bulunan İran destekli milis gruplara ait üç tesise saldırı düzenlendiklerini açıkladı.

        Austin, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Biden'ın talimatıyla ABD'nin, Irak’ta İran destekli milis grupların kullandığı 3 tesisi vurduğunu duyurdu.

        Saldırıları "gerekli" ve "orantılı" şekilde niteleyen Austin, "Bu saldırılar, İran destekli milislerin Irak ve Suriye'de ABD ve Koalisyon personeline yönelik bir dizi tırmandırıcı saldırıya doğrudan yanıt olarak veriliyor." ifadesini paylaştı.

        Austin, ABD’nin çıkarlarını savunmak için gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini belirterek, bölgedeki çatışmaları tırmandırmaya çalışmadıklarını söyledi ve İran destekli saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

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