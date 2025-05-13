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        Haberler Bilgi Spor ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? ABD - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? TFF ile milli maç tarihi ve saati

        Geri sayım! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, millilerimiz daha önce dört kez mücadele ettiği rakibiyle bir kez daha sahaya çıkacak. Karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte ABD - Türkiye maçı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 20:22 Güncelleme: 13.05.2025 - 20:22
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        • 1

          A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda heyecanı artıran bir hazırlık maçına çıkıyor. Millilerimiz, geçmişte yalnızca bir kez mağlup edebildiği ABD karşısında bu kez galibiyet için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği karşılaşma, coşku dolu bir geceye sahne olacak. İşte merak edilen bilgiler...

        • 2

          A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD İLE KARŞILAŞACAK

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

          TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

        • 3

          ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40’ta başlayacak.

          Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

        • 4

          TÜRKİYE’NİN DİĞER RAKİBİ KİM?

          A Milli Takım, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.

          Rakibimiz ABD de aynı gün özel maçta EURO 2024'ün çeyrek finalist takımlarından İsviçre karşısına çıkacak.

          DAHA ÖNCE 4 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

          Ay-Yıldızlılar, daha önce ABD ile biri resmî, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Millî Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.

          FIFA sıralamasında 16. sırada bulunan ABD, 1990 senesinden günümüze kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.

        • 5

          Türkiye - ABD A Milli Müsabakaları:

          01.06.2014

          ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)

          29.05.2010

          ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)

          19.06.2003

          Türkiye 2-1 ABD (FIFA Konfederasyon Kupası)

          04.09.1991

          Türkiye 1-1 ABD (Özel maç)

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