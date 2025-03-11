Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? ABD - Türkiye hazırlık maçı nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte milli maç tarihi

        ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte milli maç tarihi

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde iki özel maç yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ABD ile daha önce dört kez karşılaştı ve bir galibiyet elde etti. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç tarihi ve saati hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç oynayacak. Konu ile ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) geldi. TFF'nin açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, bu maçların ilkini turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile yapacak. Milli takım, daha önce ABD ile 4 maça çıktı ve bu mücadelelerin yalnızca birinden galibiyetle ayrıldı. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ABD - Türkiye hazırlık maçı nerede oynanacak? İşte milli maç tarihi ve saati hakkında bilgiler…

        • 2

          A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD İLE KARŞILAŞACAK

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

          TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

        • 3

          ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40’ta başlayacak.

          Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

        • 4

          TÜRKİYE’NİN DİĞER RAKİBİ KİM?

          A Milli Takım, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.

          Rakibimiz ABD de aynı gün özel maçta EURO 2024'ün çeyrek finalist takımlarından İsviçre karşısına çıkacak.

        • 5

          DAHA ÖNCE 4 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

          Ay-Yıldızlılar, daha önce ABD ile biri resmî, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Millî Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.

          FIFA sıralamasında 16. sırada bulunan ABD, 1990 senesinden günümüze kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.

        • 6

          Türkiye - ABD A Milli Müsabakaları:

          01.06.2014

          ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)

          29.05.2010

          ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)

          19.06.2003

          Türkiye 2-1 ABD (FIFA Konfederasyon Kupası)

          04.09.1991

          Türkiye 1-1 ABD (Özel maç)

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Habertürk Anasayfa