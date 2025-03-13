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        Haberler Dünya ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Kanada'nın "51'inci eyalet" olması gerektiğini savundu | Dış Haberler

        ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Kanada'nın "51'inci eyalet" olması gerektiğini savundu

        ABD Ticaret Bakanı Lutnick, ABD Başkanı Trump'ın Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması yönündeki açıklamalarına destek verdi. Lutnick, "Kanada'nın 51'inci eyalet olmasının", Kanada ve ABD ekonomilerini birleştirmenin en iyi yolu olduğunu savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:45
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        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
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        ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Kanada ve ABD ekonomilerini birleştirmenin en iyi yolunun "Kanada'nın 51'inci eyalet olması" olduğunu söyledi.

        The Hill'in haberine göre, Fox Business kanalında "Varney & Co." adlı programa katılan Lutnick, ABD ve Kanada ekonomilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Lutnick, "Kanada'nın 51'inci eyalet olmasının", Kanada ve ABD ekonomilerini birleştirmenin en iyi yolu olduğunu savundu.

        Kanada'nın ABD ile çalışması gerektiğini ileri süren Lutnick, "ABD'nin 51'inci eyaleti olmanın inanılmaz avantajlarını göz önünde bulundurmalılar." dedi

        TRUMP'IN KANADA AÇIKLAMALARI

        ABD Başkanı Trump, yemin edip Beyaz Saray'a çıkmadan önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil edilmesi gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

        Trump, geçtiğimiz günlerde de Kanada'ya ilave gümrük vergileri koyacakları "tehdidini" yineleyerek, "Kanada'yı yılda 200 milyar dolardan fazla sübvanse ediyoruz. Neden? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey, Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasıdır." dedi.

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