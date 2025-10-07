Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump yönetimine Sumud Filosu ile ilgili ortak mektup yazdı | Dış Haberler

        ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump yönetimine Sumud Filosu ile ilgili ortak mektup yazdı

        ABD Temsilciler Meclisinin bir grup üyesi, yazdıkları ortak mektupta, Başkan Donald Trump yönetimine, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırının ardından yaşa dışı alıkonulan ABD'li aktivistlerin serbest bırakılması için baskı yapması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 10:42 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump yönetimine Sumud Filosu mektubu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Ro Khanna, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya hitaben yazılan ve 25 Kongre üyesi tarafından imzalanan mektubu sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

        Mektupta, aralarında eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de bulunduğu isimler, 21 ABD vatandaşının İsrail'de yaşa dışı alıkonulduğuna dikkati çekerek, Trump yönetimine, aktivistlerin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

        Temsilciler Meclisi üyeleri, "ABD vatandaşlarının serbest bırakılması, adil ve güvenli şekilde muamele görmeleri için elinizden gelen her şeyi derhal yapmanızı talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Mektupta, İsrail'de yasa dışı alıkonulan ABD vatandaşlarının ülkelerine dönebilmeleri için özel uçak tahsis edilmesi gibi gerekli adımların derhal atılması çağrısında bulunuldu.

        REKLAM

        KÜRESEL SUMUD FİLOSU

        İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

        Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

        Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Habertürk Anasayfa