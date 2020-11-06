ABD seçimleri: Trump'ın iddialarına Cumhuriyetçi Parti'den hangi tepkiler geldi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları, Cumhuriyetçi Parti'yi babalarına yeterince destek vermediği gerekçesiyle ağır bir dille eleştirdi.
Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. partiyi "zayıf" kalmakla eleştirdi. Erkek kardeşi Eric Trump da, partiyi "omurgasızlıkla" suçladı.
Eric Trump attığı Twitter mesajında, "Cumhuriyetçiler nerede! Biraz omurganız olsun. Bu sahtekarlıkla mücadele edin" diye yazdı.
ABD basınında yapılan yorumlarda, bu tepkilerin Trump'ın ekibi ile parti arasındaki uçurumun açılmaya başladığının bir işareti olabileceği belirtiliyor.
ABD'de Salı günü yapılan seçimlerin ardından oy sayımı devam ediyor. Ancak kritik eyaletlerden gelen en son veriler, Demokrat Parti adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın zafere yakın olduğuna işaret ediyor.
Trump, seçimlere usulsüzlük karıştırıldığı yönündeki temelsiz iddialarını bir kez daha dile getirdi ve hukuki süreçler başlatacaklarını söyledi. Trump kampanyası, bu iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt henüz ortaya koyabilmiş değil.
Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri eski başkan adayı Utah Senatörü Mitt Romney ve Maryland Valisi Larry Hogan, Trump'ı demokratik sürece zarar vermekle eleştirmişti.
Ancak Trump'ın oğullarının sert sözlerinin ardından partinin başka önde gelen isimleri Başkan'ı savunan açıklamalar yaptı.
Trump'a yakınlığıyla bilinen Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Fox News'ta katıldığı programda seçimlere usulsüzlük karıştırıldığı yönündeki temelsiz iddiayı yineledi.
Graham ayrıca Trump'ın hukuki süreçler için oluşturduğu fona 500 bin dolar bağış yapacağını söyledi.
Senato Adalet Komitesi başkanlığını da yürüten Graham, Pennsylvania'da Seçici Kurul'a gönderilecek delegelere Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunlukta olduğu Kongre'nin karar vermesi fikrine soğuk bakmadığını da ifade etti.
Bu yayına katılmadan kısa bir süre önce Graham'ın adı bir Twitter kullanıcısı tarafından sessiz kalan Cumhuriyetçiler arasında geçirilmiş ve bu mesaja Donald Trump Jr., "Kimse şaşırmadı" yanıtını vermişti.
Trump'a destek vermek için Fox News'a katılan bir diğer siyasetçi Texas Senatörü Ted Cruz, Demokratların seçimi çalmaya çalıştığı yönündeki temelsiz iddiayı yineledi.
Alabama'daki seçimleri kazanacağı tahmin edilen Senatör Tommy Tuberville de ABD'deki seçim kanunları çerçevesinde kurallara uygun bir uygulama olan postayla gönderilen oyların sayımının Biden lehine yapılmış bir usulsüzlüğün kanıtı olduğu yönündeki komplo teorisini paylaştı.
Gözlemciler, Trump'ın dört yıllık başkanlık döneminde Cumhuriyetçi Parti'yi de kendi görüşlerine yakın bir hizaya çektiğini söylüyor.
Yapılan kamuoyu yoklamaları, kendilerini Cumhuriyetçi Parti destekçisi olarak tanımlayanlar arasında Trump'ı onaylayanların oranının yüzde 90'ın üzerinde seyrettiğini gösteriyor.
Cumhuriyetçi Parti'nin bu yıl düzenlenen kongresinde, yeni parti programıyla ilgili tartışmalar iptal edildi.
Bunun yerine "Başkan'ın 'Önce Amerika' hedefine coşkuyla destek vermeye devam edileceğinin" beyan edildiği tek sayfalık bir metin onaylandı.
BBC'nin Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, kongreden yazdığı izlenim yazısında, Cumhuriyetçi Parti'nin giderek "Trump'ın Partisi"ne dönüştüğüne dair işaretlerin arttığını söylemişti.
Trump ile Cumhuriyetçi Parti'nin önemli isimleri arasında yaşanabilecek bir çatışmanın partinin geleceğinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak etkenler arasında gösteriliyor.
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