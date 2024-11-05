ABD seçim anket sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi anket sonuçlarına göre kim önde, Trump mı, Harris mi?
Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri, 5 Kasım bugün düzenleniyor. 60. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Kamala Harris karşı karşıya geliyor. Hangi adayın daha yüksek oya sahip olduğunu merak edenler ABD seçim anketi sonuçları 2024 son dakika verilerini yakından takip ediyor. Anketler, enflasyon ve ekonomik sorunlar, kürtaj ile ilgili tartışmalar ve sınır güvenliği konularının seçmenin oy vermesinde en belirleyici konular olduğunu gösteriyor. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimi anket sonuçları nasıl, kim önde, Trump mı Harris mi? İşte 2024 ABD seçim anket sonuçları ile Donald Trump ve Kamala Harris oy oranları verileri…
- 1
ABD seçim anketi sonuçları ile adayların oy oranları ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri 60. başkanlık seçimleri, bugün düzenleniyor. 5 Kasım seçimlerinde hem ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni başkan hem de Senato ile Temsilciler Meclisinin yeni üyeleri belirlenecek. ABD'de yapılan güncel bir anket, Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın yarışı yakın götürdüğünü gösterdi. Peki, ABD seçim anketi sonuçları nasıl, hangi aday önde, Trump mı Harris mi? İşte, 2024 ABD başkanlık seçim anketi sonuçları ile Trump ve Harris oy oranları…
- 2
ABD SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI NASIL, HANGİ ADAY ÖNDE?
ABD'de yapılan güncel bir anket, Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin sonucunda belirleyici olacak salıncak eyaletlerde yarışı yakın götürdüğünü gösterdi.
- 3
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, son anketler Harris ile Trump arasındaki rekabeti gözler önüne seriyor.
New York Times (NYT) ile Siena College ortaklığındaki anket, 7 salıncak eyaletten yaklaşık 7900 seçmenin katılımıyla 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapıldı.
-
- 4
Ankete göre, Harris, North Carolina'da 2, Georgia'da da 1 puan farkla yarışı önde götürürken, önceki anketlerde üstünlüğünü koruduğu Pensilvanya'da ise rakibi Trump ile arasındaki fark oldukça azaldı.
Harris'in, Nevada ve Wisconsin'de önde olduğunu gösteren anket, iki adayın Michigan'da yakın yarış içinde olduğunu, Georgia'da ise Demokrat adayın kıl payı farkla yarışı önde götürdüğünü ortaya koydu.
Anket, Trump'ın Arizona'da rakibine 4 puan fark attığını ve liderliğini koruduğunu gösterdi.
- 5
EKONOMİ, KÜRTAJ VE SINIR GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ VAATLER SEÇMEN TERCİHİNDE BELİRLEYİCİ
NYT anketi ayrıca, yarışın son düzlüğünde seçmenlerin öncelik verdiği mevzuları da ortaya koydu.
Enflasyon ve ekonomik sorunlar genel olarak seçmenlerin öncelikli kaygısı olmaya devam ederken, Harris'in istikrarlı üstünlük sağladığı eyaletlerde kürtaj hakkı, seçmenlerin en önemli sorunu olarak neredeyse ekonomiyle eşleşiyor.
Trump'ın önde olduğu Arizona'da ise sınır güvenliği ve yasa dışı göçmenler, seçmenlerin tercihinde belirleyici rol oynayan konu olmayı sürdürüyor.
- 6
ABD'DE YENİ BAŞKANI 7 KRİTİK EYALETİN SONUÇLARI BELİRLEYECEK
Ülkede bulunan toplam 50 eyaletin 43'ünü her seçimde neredeyse aynı parti, belirgin bir farkla kazanıyor.
Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, ABD başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.
-
- 7
2024 seçimlerini kazanmak için gereken 270 delege sayısının 93'ünü teşkil eden Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, North Carolina ve Georgia, "salıncak eyalet" konumunda bulunuyor.
ABD seçim sisteminde ülke genelinde toplamda daha az oy almasına rağmen bu eyaletleri kazanarak delegeleri hanesine yazdığı için başkanlık koltuğuna oturan adaylar bulunuyor. Buna en güncel örnek olarak, 2016'daki seçimlerde Trump'ın, rakibi Hillary Clinton'dan daha az oy almasına rağmen salıncak eyaletleri kazanarak 304 delegeye ulaşması ve sonucunda Beyaz Saray'a çıkması gösteriliyor.