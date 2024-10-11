Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı Austin'den İsrail'e "UNIFIL" uyarısı | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı Austin'den İsrail'e "UNIFIL" uyarısı

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'a, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) bağlı unsurların güvenliğinden emin olmaları çağrısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'in, BM Barış Gücü'ne bağlı unsurları hedef almaması gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 20:38 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den İsrail'e uyarı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

        Austin, açıklamasında, "UNIFIL güçlerinin güvenliğinden emin olmaları ve askeri operasyonlardan mümkün olduğunda diplomatik bir sürece geçiş çabalarının koordinasyonu konusunda (İsrail'i) teşvik ettim." ifadesini kullandı.

        İsrail'in güvenliğine olan taahhütlerinin kesin olduğunu kaydeden Austin, Mavi Hat'ta diplomatik bir çözüm bulunmasını halen desteklediklerini belirtti.

        Austin ayrıca, Gallant ile Gazze'deki acil durumu da görüştüklerini ve bu konuda neler yapılabileceğini ele aldıklarını söyledi.

        BIDEN'DAN AÇIKLAMA

        ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği ve kasırgaların bıraktığı yıkımla mücadele kapsamında yapılan brifingde gündeme dair soruları yanıtladı.

        Biden, "İsrail'in BM barış gücü unsurlarını vurmaya son vermesini istiyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Kesinlikle, elbette." diye yanıt verdi.

        NE OLMUŞTU?

        UNIFIL, önceki gün İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

        Bugün de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda 2 askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

        AA'ya açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, UNIFIL askerlerinin hedef alınmasından derin endişe duyduklarını ifade etmiş ve bu konuda İsrail tarafıyla görüştüklerini belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İstanbul’a yağmur geliyor
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Habertürk Anasayfa