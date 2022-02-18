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Son dakika: ABD Rusya'nın Ukrayna'yı işgal senaryolarını yazdı! Ukrayna Rusya krizi

ABD Rusya'nın Ukrayna'yı işgal senaryolarını yazdı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'nın olası Ukrayna işgali için senaryolarını açıkladı. Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için 'sahte bir terör saldırısı, sahte veya gerçek kimyasal saldırı ya da insansız hava saldırısı'nı bahane ederek işgali planlayabileceğini açıkladı.

18.02.2022 - 09:43 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya-Ukrayna krizine ilişkin önemli açıklama ve iddialarda bulundu.

  • Blinken'ın iddiasına göre, 'birkaç gün içerisinde' gerçekleşebilecek işgalde Rusya sahte bayrak operasyonu veya kimyasal saldırı gerçekleştirebilir.

  • Blinken "Rusya'da kurgulanmış sahte bir saldırı, toplu mezar keşfi, sivillere insansız hava uçağı ile saldırı ve hatta gerçek veya sahte bir kimyasal saldırı bahanesi ile işgal gerçekleştirebilir" dedi.

  • Konseydeki konuşmasında Blinken, '150 binden fazla askeri gücün halen Ukrayna sınırlardında olduğunu ve Rusya'nın geri çekildiğine dair net bir belirti görmediklerini' söyledi. 

  • Öte yandan işgal için daha önce 16 Şubat tarihini veren ABD kaynakları, bu tarihin olayların heyecanıyla yapılan yanlış bir tahmin olduğu ve gerçekçi bir tarih olmadığını belirtti.

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