ABD polisi, Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında bir saldırganı öldürdü

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ABD basınında yer alan haberlere göre, kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru, kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.

SALDIRGANIN BIÇAKLI OLDUĞU BELİRTİLDİ AA'nın aktardığı habere göre; görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.

POLİS TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu şüpheliyi vurarak öldürdü. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı. Trumpı'n perşembe günü kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.