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        Haberler Dünya ABD'nin Tokyo Büyükelçisi, Çin'e karşı 'NATO benzeri' bir ittifak kurulmasını önerdi | Dış Haberler

        ABD'nin Tokyo Büyükelçisi, Çin'e karşı 'NATO benzeri' bir ittifak kurulmasını önerdi

        ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Emanuel, ABD ve müttefiklerinin, Çin'e ekonomik anlamda karşı koymak amacıyla "NATO benzeri" bir ittifak kurmasını önerdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:40 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:40
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        ABD'den Çin'e karşı "NATO benzeri ittifak" önerisi
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        Emanuel, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için kaleme aldığı makalede, Çin'in ekonomik baskılarına "ortak bir duruşla karşı koymak için" kurulabilecek ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Hint-Pasifik bölgesinde çok taraflı güvenlik ortaklıklarını genişletmeye yönelik yaklaşımının etkili olduğunu ifade eden Emanuel, buna ek olarak alınacak ekonomik önlemlerle Çin'in baskılarına karşı konulabileceğini belirtti.

        Emanuel, bu kapsamda kurulacak "NATO benzeri" bir ticaret ve savunma ittifakının gerekliliğine işaret ederek, benzer düşünen ülkelerin daha yakın çalışmasının önemini vurguladı.

        İttifakın etkili olabilmesi için Kuzey Atlantik Antlaşması'nın, NATO'ya üye ülkelerin saldırıya uğrayan herhangi bir üye ülkeye yardım etmelerini öngören maddesinin bir benzerine ihtiyaç duyulacağını kaydeden Emanuel, Çin'in Kovid-19 salgını sonrası uyguladığı yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalan Avustralya'nın müttefiklerinin yardımıyla Çin'e olan ekonomik bağımlılığını azalttığını aktardı.

        Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da ekimde seçilmesi sonrasında yaptığı konuşmada, "Asya'da NATO benzeri bir ittifak kurulması" önerisinde bulunmuştu.

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