ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar

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Kenneth Eugene Smith, 1989'da 1.000 dolar karşılığında bir vaizin karısı Elizabeth Sennett'i bıçak ve darpla öldüren iki kişiden biriydi.

2022'de idam kararı verildi ancak Smith'in avukatına göre, çok sayıda denemeye ve kolunda açılan yaralara rağmen damar bulunamadı. Saat geç olduğunda artık eyaletin ölüm yetkisinin süresi doldu. Bu defa yapılacak idam yöntemi ise nitrojen. BBC'nin haberine göre Alabama Eylaeti, bu kez Smith'e hava sızdırmaz bir maske takarak saf nitrojeni içine çekmeye zorlayacak. Bu inaktif gaz, vücudundaki oksijeni tüketecek.

Smith'in avukatları karara yönelik BM ile önde gelen yetkililer tarafından sorgulanan ve denenmemiş yöntemle ilgili riskler nedeniyle mahkemeden infazın durdurulmasını talep etmişti. Bir eyalet savcısı bunun "insanoğlunun bildiği en acısız ve insani infaz yöntemi" olacağını söylemişti.

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Ancak ABD Mahkemesi, Kenneth Eugene Smith'in nitrojen ile idam edilmesine gelen itirazların ardından yaptığı değerlendirmede idamın ertelenmesi talebini reddetti.

Kurbanın oğlu Charles Sennett Jr. ise televizyona verdiği röportajda Smith'in "yaptığı şeyin bedelini ödemesi gerektiğini" söyleyerek "Dışarıdaki insanlardan bazıları şöyle diyor: 'Onun bu şekilde acı çekmesine gerek yok.' Peki, anneme nasıl acı çektiğini sordular mı? Onu defalarca bıçakladılar" dedi.

Smith'in Perşembe günü akşam 6 civarında Atmore'daki William C Holman Cezaevi'nde idam edilmesi planlanıyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.