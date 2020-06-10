ABD'nin Konakri Büyükelçisi Simon Henshaw hayatını kaybetti.

Afrika ülkesi Gine'nin ABD Konakri Büyükelçiğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Henshaw'ın bugün öğleden sonra kalp krizi geçirdiği, sonrasında evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, 1985 yılından bu yana diplomat olarak görev yapan Henshaw'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.