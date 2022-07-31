ABD'de sel felaketi: 25 kişi öldü

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ABD'nin güneydoğusunda yer alan Kentucky eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor.

Engebeli tepeler ve vadilerde devam eden arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, can kaybı 25'e yükseldi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceği konusunda endişeli olduklarını söyledi.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Eyaletin doğusunda büyük hasar bırakan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 25 bin hane elektriksiz kalmıştı.

Ayrıca büyük hasara yol açan sel nedeniyle eyaletin 6 bölgesinde acil durum ilan edilmişti. Çok sayıda ev suya gömülürken, sel suyunun sürüklediği araçlar da kullanılamaz hale gelmişti.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Appalachia'daki Cumberland Dağı eteklerinde yer alan Hazard kenti çevresindeki şiddetli yağışın devam edebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.