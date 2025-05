ABD'nin gündemi: First lady Melania Trump nerede?

ABD'de gündem, Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın nerede oluşu.

Beyaz Saray'da haftalar geçtikçe, first lady'ler tarafından uzun süredir kullanılan konutun köşesi karanlıkta kalıyor, çünkü Melania Trump Washington DC'de yaşamıyor.

ABD medyasından New York Times, Melania Trump'ın Manhattan'daki Trump Tower'da ya da Florida'daki Mar-a-Lago'da 'saklandığını' ve haftalarca gözden kaybolduğunu öne sürdü.

Yetkililer, first lady'nin kamuoyunun bildiğinden daha sık Beyaz Saray'da olduğunu söylese de tam olarak ne zaman ve ne kadar süreyle Beyaz Saray'da olduğunu kesin olarak söylemiyor.

Melania Trump'ın bugün eski first lady Barbara Bush'u onurlandıran bir posta pulunun açılışını yapmak ve asker anneleri için düzenlenen bir törene katılmak üzere yeniden başkente gelmesi bekleniyor. Ancak first lady'nin nerede olduğunun Beyaz Saray'ın en hassas konularından biri olması da entrikayı daha da artırıyor.

Ohio Üniversitesi'nde first lady'ler üzerine araştırmalar yapan tarihçi Katherine Jellison, "Bess Truman'dan bu yana bu kadar düşük profilli bir first lady görmemiştik ve bu da yaşayan insan hafızasında çok eskilere, yaklaşık 80 yıl öncesine dayanıyor. Melania Trump da zamanının çoğunu "fırsat buldukça memleketine" koşarak geçiriyor" dedi.

Ancak Mar-a-Lago'nun müdavimleri bile Melania Trump'ı binanın etrafında pek sık görmediklerini söylüyor.

"Beyaz Saray'da olacağım" demişti

Beyaz Saray'da bu kez Donald Trump, normalde bir first lady'ye düşen bazı görevleri üstlendi. Beyaz Saray konutunun aydınlatma armatürlerini özenle seçen, Gül Bahçesi'ni yeniden tasarlayan, Doğu Kanadı'nda tur gruplarını karşılayan ya da Kadın Tarihi Ayı için resepsiyonlar düzenleyen kişi Melania Trump değil, Donald Trump.

Melania Trump, 5 Kasım Başkanlık Seçimleri öncesinde kendisine sorulan, "Seçimi Donald Trump kazanırsa zamanınızın çoğunu nerede geçirmeyi planlıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Beyaz Saray'da olacağım. New York'ta olmam gerektiğinde New York'ta olacağım. Palm Beach'te olmam gerektiğinde Palm Beach'te olacağım. Ama benim birinci önceliğim anne olmak, first lady olmak, eş olmak. Ve 20 Ocak'ta göreve başladığımızda ülkeye hizmet edeceğiz."

Melania Trump'ın varlığı ne kadar ilginç bir görüntü oluşturuyorsa, yokluğu da o kadar ilginç bir görüntü oluşturuyor.

Başkan Trump önümüzdeki hafta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Orta Doğu turuna çıktığında First Lady'nin onunla birlikte gitmesi beklenmiyor.