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        Haberler Dünya ABD'nin dört bir yanında Donald Trump ve yönetimi protesto edildi | Dış Haberler

        ABD'nin dört bir yanında Donald Trump ve yönetimi protesto edildi

        ABD'nin birçok eyaletinde binlerce kişinin katıldığı gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi protesto edildi. Trump'ın yeniden göreve gelmesinden sonraki 100. gününe bir gün kala gerçekleştirilen gösterilerde, Cumhuriyetçi yönetimin göçmenlik, kamu tasarrufu, demokratik haklar, medeni haklar ve işten çıkarmalar gibi uygulamalarına tepki gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:14
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          ABD'nin birçok eyaletinde ülke genelinde düzenlenen 50501 Day of Action kapsamında, Başkan Donald Trump ve yönetiminin çeşitli politika ve uygulamaları protesto edildi.

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          Trump'ın yeniden göreve gelmesinden sonraki 100. gününe bir gün kala gerçekleştirilen gösterilere binlerce kişi katıldı.

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          'Demokrasiyi korumak' için düzenlenen bu gösterilere, 11 milyon kişinin katılması yönünde çağrı yapıldı.

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          50 eyalette 50 protesto anlamına gelen 50501 grubu tarafından organize edilen 400'den fazla miting planlandı.

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          Öğleden sonra erken saatlerde, Washington, New York ve Chicago'da büyük protestolar başladı.

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          Rhode Island, Maryland, Wisconsin, Tennessee, Güney Carolina, Ohio, Kentucky, California ve Pennsylvania'da da kalabalık grupların protesto için bir araya geldiği görüldü.

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          Washington'daki göstericiler Beyaz Saray'ın önünde toplandı ve Trump ve Elon Musk'ı protesto etti.

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          Gösteride, ABD hükümetinin göçmenlere yönelik uygulamaları, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik politikaları gibi konuların yanı sıra, ABD'nin, İsrailin saldırılarını devam ettirdiği Gazze'ye yönelik tutumu da eleştirildi.

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        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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