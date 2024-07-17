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        Haberler Dünya ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, 1 Eylül'de Türkiye'den ayrılıyor | Dış Haberler

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, 1 Eylül'de Türkiye'den ayrılıyor

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görev süresi 1 Eylül'de sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 07:13 Güncelleme: 17.07.2024 - 07:13
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        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'den ayrılacak
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        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görev süresinin 1 Eylül'de sona ereceği bildirildi.

        ABD Büyükelçiliği Sözcüsü'nden alınan bilgiye göre, Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görevi 1 Eylül'de sona erecek.

        Flake'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev almaktan onur duyduğunu aktaran Sözcü, tarihi bir dönemde, ABD-Türkiye stratejik ortaklığını güçlendirme konusunda kendisini şanslı hissettiğini söylediğini kaydetti.

        Sözcü, Flake'in sadece hükümet yetkilileriyle değil sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, iş dünyası ve Türkiye'nin dört bir yanındaki sıradan vatandaşlarla da kurduğu ilişkilerden dolayı minnettar olduğunu ifade etti.

        Büyükelçi Flake de X sosyal medya hesabından, "Hizmet etmek bir onurdu." paylaşımında bulundu.

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        #Jeff Flake
        #ABD büyükelçisi
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