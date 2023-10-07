ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iniş sırasında düşen ABD uyruklu yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Russell Eric Biggs'in düşüş anı kameraya yansıdı
Muğla'da olay, Fethiye ilçesinde yaşandı. Tatile gelen Russell Eric Biggs (53) Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.
PARAŞÜTÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
AA'da yer alan habere göre iniş sırasında paraşütünün kontrolünü kaybeden Biggs, Kumburbu Tabiat Parkı'nın otoparkına düştü.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi..png
İlk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Biggs müdahaleye rağmen kurtarılmadı.