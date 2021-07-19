Ayrıca bireysel olarak başvuruda bulunan yabancı doktora öğrencileriyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz ten rengimiz nedeniyle Türkiye'de ayrımcılığa uğramıyoruz, daha çok seviliyoruz. Umuyorum ki uluslararası kamuoyu da yapılan çalışmalarla bizleri, kültürümüzü daha iyi tanıyacak."