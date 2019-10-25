ABD'de Senato Azınlık lideri Chuck Schumer ve Senatör Tom Cotton, istihbarat yöneticilerinden popüler video paylaşım uygulaması TikTok'un ulusal güvenlik için risk oluşturup oluşturmadığını araştırmalarını istedi.

Schumer ve Cotton, Ulusal Güvenlik Direktörü Joseph Macguire'a yazdıkları mektupta, Pekin merkezli ByteDance adlı firmaya ait olan uygulamanın, kullanıcı bilgileriyle ne yaptığı konusunda ABD'li senatörlerin endişeleri bulunduğunu belirtti.

Mektupta, "Sadece ABD'de 110 milyon kez indirilen TikTok, karşı istihbarat konusunda yadsınamayacak bir tehdit oluşturuyor" denildi. Senatörler, TikTok benzeri uygulamaların, yaklaşan başkanlık seçimlerine yönelik dezenformasyon kampanyalarında kullanılabileceği uyarısında bulundu.

TikTok yetkilileri, Amerikalı kullanıcıların kişisel bilgilerinin ABD'deki sunucularda tutulduğunu belirtse de ABD'li senatörler ByteDance şirketinin Çin yasalarına tabi olduğunu hatırlattı. TikTok yönetimi, Çin'in uygulama üzerinde bir etkisinin olmadığını, çünkü TikTok'un Çin'de faaliyet göstermediğini belirtiyor.

TikTok yöneticileri, son olarak Hong Kong'daki gösterilere ilişkin videoları sansürlediklerine ilişkin suçlamaları reddetmişti.

TİKTOK NEDİR?

Dünya genelinde yarım milyarı aşkın kullanıcısı bulunan TikTok, en popüler uygulamalar arasında ilk sıralarda geliyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden takipçileriyle 15 saniyelik video görüntüleri paylaşıyor.

Çinli teknoloji firması ByteDance tarafından geliştirilen uygulamanın en popüler olduğu ilk üç ülke sırasıyla Hindistan, ABD ve Türkiye.