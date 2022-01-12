ABD'li Senatör Sanders'tan 'N95 maskesi dağıtılsın' teklifi

HABERTURK.COM

ABD siyasetinin önemli figürlerinden Demokrat Senatör Bernie Sanders, yeni bir öneriyle gündemde.

Hasta olan çalışanların ücretli izin haklarının olması, çalışanların saatlik ücretlerinin en az 15 dolar yapılması, sağlık ve eğitimde kamunun desteğinin artırılması ve sosyal adaletsizliğin giderilmesi konularında ön plana çıkan Sanders, bu kez maske konulu yasa teklifiyle öne çıktı.

Twitter hesabından açıklama yapan Sanders, "Tüm Amerikalıların kendilerini güvende tutacak yüz maskeleri olmalı. N95 maskelerinin ülkedeki her haneye gönderilmesi konulu yasayı yarın sunacağım. Bu hayat kurtaracak ve sağlık bakım maliyetlerini azaltacaktır." ifadesini kullandı.

2016 ve 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Demokrat Parti'de Başkanlık aday adayı olan Sanders, partisine karşı çıkışlarıyla da biliniyor. Sanders son olarak partisi için, "Çalışan sınıfa sırtını döndü" eleştirisini getirmişti.