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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Sanders: Amerika, İsrail'e para vermenin hata olduğunu gördü | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Sanders: Amerika, İsrail'e para vermenin hata olduğunu gördü

        ABD'li bağımsız senatör Bernie Sanders, sosyal medya platformu X'te yayımladığı bir konuşmasında İsrail'i hedef aldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.09.2024 - 23:51 Güncelleme: 19.09.2024 - 23:51
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        ABD'li senatörden tarihi itiraf!
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        ABD'li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya platformu X'te yayımladığı konuşmasında "Amerika, İsrail'e para vermenin hata olduğunu gördü" dedi.

        Sanders dün de yazılı bir açıklama yaparak İsrail'e silah satışının durdurulması yönünde yeni bir adım atmıştı.

        Sanders, Senato'daki üyelere gönderdiği açıklamasında, haftaya bu yönde bir tasarı sunacağını ve İsrail'e silah satışını durdurmanın tek yolunun bu olduğunu belirtmişti.

        İsrail'in Gazze'de 41 binden fazla insanın ölümüne neden olan saldırılarında Amerikan yapımı silahların yoğun şekilde kullanıldığını vurgulayan Sanders, ABD'nin kısa süre önce İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini hatırlatmıştı.

        Sanders, "ABD (Gazze'deki) bu insani felaketin suç ortağı olamaz." ifadesini kullanmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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