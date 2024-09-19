ABD'li Senatör Sanders: Amerika, İsrail'e para vermenin hata olduğunu gördü

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ABD'li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya platformu X'te yayımladığı konuşmasında "Amerika, İsrail'e para vermenin hata olduğunu gördü" dedi.

Sanders dün de yazılı bir açıklama yaparak İsrail'e silah satışının durdurulması yönünde yeni bir adım atmıştı.

Sanders, Senato'daki üyelere gönderdiği açıklamasında, haftaya bu yönde bir tasarı sunacağını ve İsrail'e silah satışını durdurmanın tek yolunun bu olduğunu belirtmişti.

İsrail'in Gazze'de 41 binden fazla insanın ölümüne neden olan saldırılarında Amerikan yapımı silahların yoğun şekilde kullanıldığını vurgulayan Sanders, ABD'nin kısa süre önce İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini hatırlatmıştı.

Sanders, "ABD (Gazze'deki) bu insani felaketin suç ortağı olamaz." ifadesini kullanmıştı. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.