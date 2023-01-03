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ABD'li ralli pilotu Ken Block kazada hayatını kaybetti

ABD'li ralli pilotu Ken Block, kar motosikleti kazası sonucu 55 yaşında öldü. Amerika Ralli Şampiyonası'nı 2006, 2008 ve 2013'te ikinci sırada tamamlayan Block, Dünya Ralli Şampiyonası ve Dünya Rallikros Şampiyonası'nda da yarıştı.

Giriş: 03.01.2023 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'li ralli pilotu Ken Block kazada hayatını kaybetti
AA

ABD'li ralli pilotu Ken Block, kar motosikleti kazası sonucu 55 yaşında öldü.

ABD basınındaki haberlere göre kaza, Utah eyaletinin Wasatch ilçesinde gerçekleşti. Block'un kurucusu olduğu Hoonigan takımından yapılan açıklamada, "Ken Block'un yaptığı kar motosikleti kazası nedeniyle hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle doğruluyoruz. Ken, bir vizyoner, öncü ve ikondu. Her şeyden önemlisi bir baba ve eşti. Onu çok özleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Amerika Ralli Şampiyonası'nı 2006, 2008 ve 2013'te ikinci sırada tamamlayan Block, Dünya Ralli Şampiyonası ve Dünya Rallikros Şampiyonası'nda da yarıştı.

2010'da kendisinin de öncülüğünü yaptığı Gymkhana Grid yarışlarıyla popülaritesini arttıran Block, sosyal medyada yayınlanan drift videolarıyla da tanınıyordu.

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